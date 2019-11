So sieht das neue Auswärtstrikot des ÖFB-Nationalteams aus

In Schwarz und türkisen Streifen an den Ärmel werden Österreichs Team-Kicker schon bald ihre Auswärtsspiele bestreiten. Ungewohnt vor allem die türkise Hose und die türkisen Stutzen.

In Wien stellte der ÖFB am Dienstag das neue und etwas ungewohnte Auswärtstrikot von Ausrüster Puma vor. Adaptiert wurde auch das ÖFB-Logo. „Es wurde an die Visualität des digitalen Zeitalters behutsam angepasst, ohne dabei seine vielfältige Geschichte zu vernachlässigen: zehn Adlerschwingen im Wappen symbolisieren dabei künftige die Einheit der zehn Mitglieder des ÖFB: den neun regionalen Landesverbänden und der Österreichischen Fußball-Bundesliga“, heißt es in der Aussendung des ÖFB.

Obwohl die Elf am Samstag gegen Nordmazedonien ein Heimspiel bestreitet, soll da das neue Trikot schon zum Einsatz kommen.