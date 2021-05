ÖFB-Überraschung: Debütant Mwene und LASK-Spieler Balic im EM-Kader

"Das ist extrem unangenehm und die negative Seite dieses Jobs." Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat am Dienstagabend zum Handy gegriffen und all jene Kandidaten kontaktiert, die es nicht in den gestern präsentierten, vorläufigen 30-Mann-Kader für die am 11. Juni beginnende EM geschafft haben. Zu den Abwesenden gehören die LASK-Kicker Gernot Trauner und Reinhold Ranftl, die Salzburger Maximilian Wöber und Cican Stankovic und die Rapidler Ercan Kara und Yusuf Demir.

"Ich hoffe, ich habe die Besten und die Richtigen einberufen", sagte Foda, der zwei Überraschungen anzubieten hatte: LASK-Flügelflitzer Husein Balic schaffte ebenso den Sprung ins Aufgebot wie Mainz-Legionär Phillipp Mwene, der noch kein Länderspiel bestritten hat. Mit Marko Arnautovic, Kapitän Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner und Louis Schaub sind auch vier derzeit angeschlagene oder rekonvaleszente Spieler mit von der Partie. Nicht zu vergessen Alessandro Schöpf (Schalke) und Michael Gregoritsch (Augsburg), die bei ihren Vereinen nicht erste Wahl sind.

Wackelkandidat Alex Schlager

Spätestens am 26. Mai will Foda seinen Kader auf die endgültigen 26 EM-Spieler reduziert haben, am 27. Mai zieht das Team in Bad Tatzmannsdorf ein, um in die erste Vorbereitungsphase zu starten. Dann soll jeder wissen, woran er ist. Auch Alexander Schlager (LASK), der als einer von vier Torhütern nominiert wurde. Sollte der LASK am Samstag auf Platz fünf abrutschen und in das Play-off um ein Europacupticket (27./30. Mai) müssen, droht aus zeitlichen Gründen die Ausmusterung.

"Wir wollen ab 28. Mai ruhig trainieren und eine gute Stimmung erzeugen. Wir brauchen keine Unruhe. Es ist wichtig, dass die 26 Spieler, die dann hier sind, zu 100 Prozent wissen, dass sie bei der EM dabei sind", betonte Foda. Es gibt viel aufzuarbeiten nach dem jüngsten 0:4-Debakel in der WM-Qualifikation gegen Dänemark (31. März).

"Der letzte Lehrgang war nicht zufriedenstellend. Wir wollen unser eigenes Spiel intensivieren. Wir müssen wieder dynamischer, zielstrebiger werden. Das Umschaltspiel hat mir nicht gefallen", erläuterte Foda, der schon vor den Test-Länderspielen in England (2. Juni) und gegen die Slowakei (6. Juni) ganz auf den 13. Juni und das EM-Auftakt-Gruppenmatch gegen Nordmazedonien in Bukarest fokussiert ist: "An diesem Tag müssen wir topfit, gierig und hungrig sein." Gelänge ein Sieg, wäre vor den beiden weiteren Matches gegen die Niederlande (17. Juni) und die Ukraine (21. Juni) die Tür zum Achtelfinale aufgestoßen.

Das Erreichen der K.-o.-Phase ist das erklärte Ziel des ÖFB-Teams mit Husein Balic, auf den Foda große Stücke hält. "Er ist deshalb dabei, weil er Speed und Tempo bringt. Er kann vorne auf allen Positionen spielen. Er war ja schon einmal dabei und hat im Training einen guten Eindruck hinterlassen." 35 Minuten durfte Balic beim 3:0-Testsieg in Luxemburg (11. 11. 2020) mitwirken. Jetzt wartet vielleicht die große EM-Bühne.