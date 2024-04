Kimmich über Rangnick: "Traue ihm alles zu"

Der deutsche Teamspieler der Münchner sagte der Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" (Montag-Ausgabe) auf die Frage, ob er dem 65-jährigen Coach von Österreichs Fußball-Nationalteam zutraue, künftig eventuell mit den Bayern erfolgreich zu sein: "Ich traue ihm alles zu, wenn man seine Vergangenheit sieht - und was er bei seinen Stationen schon alles bewirkt und erreicht hat."

Rangnick hatte Kimmich 2013 als Sportchef von RB Leipzig in die 3. Liga geholt, der Mittelfeldspieler war damals verletzt. Rangnick habe ihm die Zeit gegeben, fit zu werden. "Ich weiß nicht, ob ich die Probleme sonst in den Griff bekommen hätte, wenn man mir nicht die Zeit gegeben hätte. So konnte ich mich in Ruhe entwickeln." Kimmich betonte auch ansonsten die menschliche Seite Rangnicks. Leipzigs Spieler hätten über den Trainer Rangnick immer ausschließlich positiv gesprochen, "genauso wie die Jungs jetzt, wenn sie vom ÖFB kommen".

Matthäus: Rangnick habe "Verpflichtung"

Unterdessen meldete sich auch Bayern-Legende Lothar Matthäus zum Thema Rangnick zu Wort. Der ehemalige Weltfußballer sieht dessen möglichen Schritt vom ÖFB-Team zum deutschen Rekordmeister nicht als leicht an, weil Rangnick eine "Verpflichtung" habe. "Ralf Rangnick hat eine wichtige Aufgabe in Österreich", sagte der Matthäus. "Ich würde sagen, es ist schwierig für Ralf Rangnick, sich vielleicht auch gegen Österreich zu entscheiden."

Allerdings könnten dem aktuellen Österreich-Teamchef die jüngsten Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß entgegenkommen, mutmaßte Matthäus. "In dem Kontext würde es ja passen, dass Uli Hoeneß bei Ralf Rangnick einen Haken hinmacht und sagt, mit dem bin ich zufrieden", sagte der TV-Experte. "Uli Hoeneß könnte ein Fan von Ralf Rangnick sein, weil der einer ist, der junge Spieler entwickelt."

Hoeneß hatte in der Vorwoche die Arbeit von Trainer Thomas Tuchel bei der Entwicklung von jungen Spielern bemängelt. Die "Anschuldigungen" seien "meilenweit" von der Realität entfernt, konterte Tuchel. Hoeneß bekräftigte hingegen am Montag im "kicker" seine Kritik.

Rangnick gilt als Top-Kandidat bei den Bayern, nachdem klar wurde, dass Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen bleibt und Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann seinen Vertrag als Bundestrainer beim DFB verlängerte. Eine Entscheidung in der Personalie soll in den kommenden Tagen fallen.

