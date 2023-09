Österreichs Frauen hatten das Glück der Tüchtigen

Eileen Campbell (li.) traf in Oslo zum 1:1-Endstand. Foto: APA/Georg Hochmuth

In der neuen UEFA Nations League der Frauen wird nicht nur ein erstrebenswerter Titel abseits von Fußball-Welt- und Europameisterschaften ausgespielt, es geht auch um die beiden europäischen Tickets für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Dafür braucht es in der Liga A den Gruppensieg und einen Semifinalerfolg.

Sollte Österreich das schaffen, wäre das eine Riesensensation. Der Weg in die Stadt der Liebe ist steinig, aber nicht aussichtslos, wie das 1:1-(0:1)-Unentschieden zum Auftakt des Bewerbs in Oslo gegen WM-Achtelfinalist Norwegen untermauert.

Die Equipe von Irene Fuhrmann hat sich nach eher schwacher erster Spielhälfte, in der die Skandinavierinnen nicht nur durch einen Abstauber von Karina Saevik 1:0 in Führung gingen (26.), sondern auch die Chance eines Elfmeters ungenützt ließen (4./Guro Reiten vergab), deutlich gesteigert und das Glück erzwungen. "Joker" Eileen Campbell traf nach Vorarbeit von Laura Feiersinger wunderbar zum 1:1 (72.).

Unmittelbar darauf kam Freiburg-Legionärin Annabel Schasching aus St. Aegidi ins Spiel und hatte in der finalen ÖFB-Abwehrschlacht viel Defensivarbeit zu verrichten. Norwegen haderte mit zwei Lattenschüssen (88., 89.).

"Wir wollten etwas mitnehmen, das ist gelungen. Wir haben sehr viel investiert und einige Möglichkeiten herausgespielt. Ich bin zufrieden", sagte ÖFB-Teamchefin Fuhrmann. Bereits am Dienstag (18.30 Uhr, ORF 1) kommt Frankreich nach Wien. Dann werden an die 8000 Fans erwartet.

Weltmeister Spanien hat das erste Match nach dem Kuss-Skandal um Ex-Verbandsboss Luis Rubiales in Schweden 3:2 gewonnen. Die Entscheidung fiel erst in der 96. Minute durch ein Elfmeter-Tor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos