Foda gibt den vorläufigen EM-Kader bekannt

Im jüngsten provisorischen 43-Mann-Aufgebot vor den WM-Qualifikationsspielen waren vom LASK Alexander Schlager, Gernot Trauner, Philipp Wiesinger, Reinhold Ranftl, Thomas Goiginger und Husein Balic dabei – für wie viele geht der EM-Traum weiter?

Nennschluss für das definitive 26-Mann-Aufgebot ist am 1. Juni. Foda dürfte heute 28 oder 29 Spieler nominieren, da mit Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner und Marko Arnautovic aktuell drei Stammkräfte verletzt sind. Bei Baumgartlinger hatte Foda schon unmittelbar nach dessen Kreuzbandverletzung im Jänner angekündigt, bis zum letzten Moment einen Kaderplatz für den Kapitän freizuhalten. Der 33-Jährige ist inzwischen schon bei Teilen von Leverkusens Mannschaftstraining dabei, ein Einsatz zum Saisonabschluss am Samstag in Dortmund kommt zu früh – für die EM sollte es sich aber ausgehen.

Wird Arnautovic fit?

Baumgartner laboriert an den Nachwirkungen einer Sprunggelenksverletzung, aber auch beim 21-jährigen Hoffenheim-Legionär sieht es nach aktuellem Stand gut aus. Unklarer erscheint die Situation bei Arnautovic: Der 32-jährige Shanghai-Stürmer zog sich eine Oberschenkelzerrung zu. Zur Schwere der Verletzung gibt es derzeit keine Angaben. Foda wird dazu heute nähere Auskunft geben – in Bad Tatzmannsdorf, wo in der kommenden Woche die Vorbereitung des ÖFB-Teams beginnt.

EM-Fahrplan für das ÖFB-Team

27. Mai: Für die Nationalmannschaft beginnt mit dem Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf der unmittelbare EM-Countdown.

1. Juni: Zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei in Rom müssen die Teamchefs ihre 26-Mann-Kader bekannt geben.

2. Juni: Das ÖFB-Team testet in Middlesbrough gegen England (21 Uhr).

6. Juni: Die EM-Generalprobe steigt im Ernst-Happel-Stadion gegen die Slowakei (17.30 Uhr).

8. Juni: Die Nationalmannschaft checkt im EM-Basecamp in Seefeld ein. Von dort reist das ÖFB-Team zu allen Endrundenspielen an.

13. Juni: Im ersten Endrundenspiel ist in Bukarest Nordmazedonien der Gegner (18 Uhr).

17. Juni: In Amsterdam spielt Österreich gegen Gruppenfavorit Niederlande (21 Uhr).

21. Juni: Zum Abschluss der Vorrunde spielt Österreich wieder in Bukarest gegen die Ukraine (18 Uhr). Die Partie wird wohl über den Achtelfinaleinzug entscheiden.