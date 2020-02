"Unser Fokus liegt jetzt auf Alkmaar"

Genau sechs Jahre vor dem Sieg in Salzburg hatte der LASK gegen den FC Wels getestet – als Regionalligist. Und als die Salzburger im November 2017 zuletzt ein Heimspiel verloren hatten (0:1 gegen die Admira), übernahm der LASK ebenso die Tabellenführung – in der damaligen Ersten Liga durch ein 4:2 in Lustenau. Diese zwei Fakten beschreiben, wie unwirklich sich der Sprung an die Bundesliga-Spitze sich für manchen Fan anfühlte.

"Auch wenn ihr es nicht mehr hören wollt: Wir schauen von Spiel zu Spiel", sagte James Holland, LASK-Torschütze zum 2:0, nach der Partie nach den Titelchancen befragt. "Unser Fokus liegt auf Alkmaar." In den Niederlanden spielt der LASK am Donnerstag das Hinspiel im Sechzehntelfinale der Europa League. Während die Athletiker mit zwei Siegen in das Jahr starteten, kassierte Alkmaar zwei Niederlagen: Nach dem Cup-Aus gegen Zweitligist Breda (1:3) setzte es auch in der Eredivisie in Enschede ein 0:2. "Das war das schlechteste Spiel, seit ich bei Alkmaar bin", sagte Mittelfeldspieler Dani de Wit.