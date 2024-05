1. Mai: Babler zielt aufs Herz und nicht aufs Hirn

Die Wiener SPÖ verzichtete an diesem1. Mai darauf, Besucherzahlen zu veröffentlichen. Dabei waren dieses Jahr überraschend viele, vor allem auch junge Menschen gekommen, um den kämpferischen Reden der SP-Spitzen zuzuhören. Für die SPÖ verliefen die letzten Wochen nicht schlecht: Sie konnte den Bürgermeistersessel in Salzburg erobern, legte in Innsbruck zu und hielt mit leichten Abstrichen die hohen Ergebnisse bei den Arbeiterkammer-Wahlen. Die Zuwächse sind aber noch bescheiden, von einer