Schock für den LASK vor Manchester: Goiginger droht ein langer Ausfall

Mit dem 1:0 in Mattersburg auch das elfte Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga-Saison gewonnen, den Grunddurchgang als Erster abgeschlossen – und dennoch war beim LASK die Vorfreude auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Manchester United am Donnerstag im Linzer Stadion (18.55 Uhr) vollkommen dahin: Thomas Goiginger verletzte sich am Knie.

Es war die zweite Minute: Nach einem Richtungswechsel sank der 26-Jährige auf dem Mattersburger Acker ohne Fremdeinwirkung zu Boden und fasste sich an das linke Knie, um das schon ein Tapeverband drapiert gewesen war. LASK-Trainer Valerien Ismael griff sich sofort nachdenklich auf den Hinterkopf. Mit einer Trage wurde Goiginger vom Feld gebracht, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Auf dem Weg ins Krankenhaus waren selbst die Stufen zum Ausgang eine schmerzvolle Herausforderung.

Abtransport auf der Trage. Bild: APA

Heute Untersuchungen in Linz

Kurz nach dem Spielende war Goiginger wieder zurück im Pappelstadion – mit ein wenig Hoffnung: Der Verdacht auf einen Kreuzbandriss hat sich im Spital nicht bestätigt. "Wir können einen Kreuzbandriss aber auch nicht komplett ausschließen", sagte Ismael. Sehr wahrscheinlich wird Goiginger trotzdem länger ausfallen. Ismael: "Das ist bitter für uns." Heute wird der Salzburger in Linz genauer untersucht.

Bei Marvin Potzmann war eine Woche davor im Spiel gegen Hartberg (5:1) der Kreuzbandriss gleich klar gewesen. Nach dessen Ausfall bis Saisonende wäre eine lange Pause von Goiginger nicht nur ein Rückschlag im Hinblick auf Manchester United, sondern auch im Bundesliga-Titelrennen. Besonders bitter für Goiginger: Auch die Chance auf einen Platz im EM-Kader steht auf dem Spiel.

