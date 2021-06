Ramsebner wechselt vom LASK nach St. Pölten

Das gaben beide Clubs am Freitag bekannt. Der 32-jährige Innenverteidiger hatte sechs Jahre lang beim LASK gespielt und es aus der zweiten Liga bis in den Europacup geschafft. In St. Pölten unterschrieb er nun bis 2023 mit Option auf eine weitere Verlängerung. Beim SKN soll Ramsebner eine Führungsrolle einnehmen.

Ramsebner blickte wohlwollend auf seine Zeit in Linz zurück: "Es war eine unglaubliche Reise und ich möchte keinen Moment davon missen. Der LASK ist meine zweite Familie, meine Heimat."

Auch Offensivmann Tobias Anselm wird in der kommenden Saison nicht in Linz spielen. Sein Leihvertrag bei der WSG Tirol wurde um eine weitere Saison verlängert. Der 21-Jährige erzielte im vergangenen Jahr in 27 Partien für die Tiroler sieben Tore.