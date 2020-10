Pressestimmen: LASK war „in allen Belangen überlegen“

Record (Sportzeitung): "Ein unvorstellbares Debakel! Drei Tore in 10 Minuten warfen die Löwen auf den Teppich und zogen eine Niederlage nach sich, zu der Sporting mit Fehlern viel selbst beitrug."

Jornal de Noticias: "Sporting erlitt eine 1:4-Abfuhr in einem Match, in dem das österreichische Team in allen Belangen überlegen war."

Diario de Noticias: "Sporting stolperte über die letzte Stufe und verabschiedete sich aus Europa. Die Niederlage gegen LASK ist ein schwerer Schlag für den Löwen-Club, der das ganze Saisonprojekt gefährdet. Bisher präsentierte sich Sporting in dieser Saison als Mannschaft mit gut gestaltetem Fußball, aber langsamen Übergängen. Das Spiel gegen LASK zeigte die Schwächen dieses Systems auf, wenn der Gegner mit hohem Druck agiert."

