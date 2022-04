Monscheins offene Rechnung

Befördert ausgerechnet eine LASK-Leihgabe die Linzer endgültig in den Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga? Morgen treten die Athletiker auswärts beim Vorletzten Altach an – und treffen dabei erstmals wieder auf Christoph Monschein.

Der 29-Jährige steht bis 2024 beim LASK unter Vertrag, wurde im Winter aber ins Ländle verliehen. "Natürlich ist gegen den LASK aufgrund der speziellen Situation eine Extra-Motivation dabei." Bei den Linzern ist er nie richtig angekommen – das hatte mehrere Gründe: Ein Muskelbündelriss im ersten Pflichtspiel zwang den Sommer-Neuzugang der Wiener Austria lange zum Zusehen – als er nach der Verletzungspause zurückkam, war nichts mehr so, wie es war: "Ich bin als absoluter Wunschspieler von Dominik Thalhammer gekommen, der war nach zwei Monaten aber weg. Danach bin ich über Kurzeinsätze nicht hinausgekommen, wurde zumeist als Flügelspieler eingewechselt. Das habe ich nicht verstanden, weil ich meine Qualitäten als Stürmer habe. Das habe ich überall bewiesen."

Die Harmonie endgültig verflogen ist dann zum Start der Wintervorbereitung: "Ich habe im Urlaub Gas gegeben, weil ich noch Beschwerden aus der Vergangenheit mitgeschleppt habe, war voll auf den LASK fixiert. Am ersten Tag nach dem Urlaub wurde mir dann gesagt, dass nicht mehr mit mir geplant wird. Das hätte man auch vor dem Urlaub kommunizieren können."

Im Sommer endet die Leihe

Eine neue Station, die Monscheins Karriere wieder Schwung verleihen soll, wurde mit Altach gefunden: "Der Spaß ist zurück, und ich kann wieder von Beginn spielen." Mit Erfolg: In der Abstiegsrunde ist Altach noch ungeschlagen – Monschein steuerte zwei Tore und zwei Assists bei. "Wir wollen auch gegen den LASK ungeschlagen bleiben", sagt der Niederösterreicher. Ob er noch einmal nach Oberösterreich zurückkehrt? "Vertraglich endet die Leihe im Sommer. Was dann passiert, wird man sehen. Vielleicht haben sie ihre Meinung ja geändert."

Mit einem Team aus dem Westen bekommt es morgen auch die SV Ried zu tun: Bis auf den Ausfall des gesperrten Stefan Nutz hat Ried-Coach Robert Ibertsberger daheim gegen Wattens die Qual der Wahl.