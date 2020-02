LASK muss im Cup-Halbfinale nach Salzburg

Für den Traum vom ersten Titel seit 1965 muss der LASK in Salzburg bestehen: Die Auslosung des ÖFB-Cup-Halbfinales bescherte den Athletikern die schwierigste Aufgabe. Die Titelkonkurrenten in der Bundesliga, die am kommenden Freitag in Salzburg das Meisterschaftsfrühjahr ankicken, sehen sich schon am 4. März im vorweggenommenen Cup-Endspiel an gleicher Stelle wieder.

Zweitligist zieht ins Finale ein

Das zweite Halbfinale bestreiten Lustenau und Innsbruck, damit steht fest, dass ein Zweitligist im Endspiel am 1. Mai in Klagenfurt am Ball ist.

