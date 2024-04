Die Volxroad ist weiterhin keine Siegerstraße

Das Abstiegsgespenst ist am Freitagabend in das Vorwärts-Stadion in der Volksstraße nicht gekommen, um zu bleiben, aber vielleicht schaut es beizeiten wieder vorbei: Ein Punkt nach dem torlosen Remis gegen die UVB Vöcklamarkt bessert den Kontostand in der Tabelle zwar auf, und noch reicht das Guthaben sechs Punkte über dem Strich für den Klassenerhalt. Der Befreiungsschlag, um vor der Schlussphase der Saison schon alle Sorgen los zu sein, gelang der Elf von Trainer Markus Eitl aber nicht. Wiewohl sie sich sehr bemühte: Die 1000 Zuseher auf den Tribünen sahen, dass die Spieler in den rot-weißen Trikots praktisch die gesamte Matchdauer im Vorwärtsgang den Ton angaben. Nur Zählbares kam dabei nicht heraus: Weit über den Wiederanpfiff nach der Halbzeitpause hinaus ereignete sich auf beiden Seiten keine einzige Torchance. Im Finish entschärfte Steyrs Torhüter Michael Fauland noch einen Schuss von Franko Knez, der es für die Hausruckviertler gewesen wäre. Im Gegenzug rutschte Paul Staudinger an einem Stanglpass von Max Richter vorbei und vergab dabei den Hochkaräter zum ersten Sieg der Steyrer nach einmonatiger Durststrecke.

Vorwärts wird sich beim Restprogramm der Liga noch sputen müssen: Nächste Runde gastiert man bei Allerheiligen, und danach kommen nur noch ebenso schwere Brocken auf die Steyrer zu.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer