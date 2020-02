LASK zog das schwierigste Cup-Los: Salzburg stellt sich in den Weg

Hart hatte der LASK den Einzug in das Halbfinale des Fußball-Cups erkämpft, für das 2:0 gegen Sturm Graz wurden die Athletiker bei der gestrigen Auslosung aber nicht belohnt: Von allen möglichen Paarungen zog ZiB-Moderator Jürgen Pettinger, als gebürtiger Linzer ein LASK-Sympathisant, die schwierigste für die Athletiker: Sie müssen bei Titelverteidiger Salzburg antreten.

"Für die Mannschaft, den Verein und die Stadt ist es das nächste große Highlight. Gemeinsam werden wir diese Challenge annehmen, um den Aufstieg ins Finale zu schaffen", sagte LASK-Trainer Valerien Ismael. Es bleibt auch nichts anderes übrig. Der Papierform nach hätte Salzburg für den Traum vom ersten Titel seit 1965 ohnehin bezwungen werden müssen.

Das für Ismael "vorgezogene Finale" findet am 4. März statt, weil beide Klubs in der Woche davor in der Europa League am Ball sind und deswegen in der Bundesliga am Sonntag spielen. Fix ist auch, dass erstmals seit St. Pölten 2014 ein Zweitligist in das Endspiel am 1. Mai in Klagenfurt einzieht: Lustenau empfängt im zweiten Halbfinale Innsbruck.

Erstes Duell am Freitag

Schon am Freitag ist der LASK ebenfalls in Salzburg zu Gast: Das Frühjahr der Fußball-Bundesliga wird mit dem Spitzenspiel angepfiffen (19 Uhr). Als richtungsweisendes Duell im Rennen um den Meistertitel sieht LASK-Trainer Valerien Ismael die Partie nicht: "Es ist noch der Grunddurchgang." Erst in der Meistergruppe werde es wirklich entscheidend.

Beide absolvierten mit souveränen Auftritten im Cup-Viertelfinale gelungene Generalproben: Salzburg gewann bei Zweitligist Amstetten 3:0, die Athletiker zwangen Bundesliga-Konkurrent Sturm Graz in die Knie – obwohl das Jahr für den LASK mit zwei schlechten Nachrichten begonnen hatte: Torhüter Alexander Schlager war nicht fit geworden, dazu hatte sich Peter Michorl mit Fieber abgemeldet. "Was mich sehr freut, ist, dass die Jungs, die nachgerückt sind, gleich voll da waren", lobte Ismael die Vertreter Thomas Gebauer und Stefan Haudum. "Wir sind dadurch flexibler geworden – auch durch Husein Balic."

Balic gab den perfekten Einstand: Der Zugang machte das 2:0 (94.). "Sturm hat uns überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen", sagte der gebürtige Steyrer. "Im Endeffekt hat die geduldigere Mannschaft gewonnen." Thomas Goiginger, Assistgeber beim 1:0 von Klauss (60.), sah Steigerungspotenzial "in allen Bereichen". Bis Freitag hat Ismael LASK Zeit, dieses Potenzial herauszukitzeln.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.