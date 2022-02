LASK bekam in Pasching eine Nachspielzeit

Am Samstag muss der LASK im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga gewinnen, um die Chance auf den Einzug in die Meistergruppe zu wahren. Ein weiteres wichtiges Match wurde indes schon erfolgreich abgeschlossen: Der Paschinger Gemeinderat bewilligte die Verlängerung der Spielerlaubnis in der Raiffeisen-Arena über das im Pachtvertrag festgeschriebene Ende der Spielzeit 2021/22 hinaus.

Die Nachspielzeit war notwendig geworden, weil die neue LASK-Heimstätte auf der Gugl erst im Februar 2023 fertig sein wird. Ursprünglich hatte der Pachtvertrag vorgesehen, dass die schwarz-weißen Profis nur bis Sommer 2022 in Pasching spielen dürfen. Im Zusammenspiel zwischen dem Klub, der Gemeinde und den Anrainern wurde nun eine Lösung gefunden. Wegen der Winter-WM in Katar endet die Herbstsaison 2022 schon am 12. November.

Volles Stadion gegen Salzburg?

Im kommenden Heimspiel gegen Salzburg am 27. Februar soll das Waldstadion wieder voll werden: Eine neue Corona-Verordnung wird erlassen, der LASK versucht alles, im Rahmen dieser auch die Stehplätze freizugeben.