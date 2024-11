Entrup schoss LASK im Finish zu 2:1-Sieg in Altach

Der Stürmer traf in der 90. und 94. Minute und machte damit die Hoffnung der Vorarlberger auf den ersten Sieg nach neun Runden zunichte. Pascal Estrada hatte die Hausherren in der 65. Minute in Führung gebracht. Die Oberösterreicher stießen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf Rang sieben vor, Altach ist punktegleich mit Schlusslicht GAK Vorletzter.

In der ersten Hälfte sahen die 4.793 Zuschauer in der Cashpoint Arena wenig bis gar keine Highlights. Es regierte Kampf und Krampf, die Partie war zerfahren, echte Chancen gab es vor dem Seitenwechsel nur eine: Maximilian Entrup schloss aus guter Position zu zentral auf Altach-Keeper Dejan Stojanovic ab (18.).

In der zweiten Hälfte setzte sich die spielerische Misere zunächst fort, ehe Altach zuschlug. Eine Flanke von Trainer-Bruder Sandro Ingolitsch konnte LASK-Goalie Jörg Siebenhandl nur kurz wegfausten, Lukas Fadinger zog von der Sechzehnergrenze ab, sein Schuss wurde von Estrada entscheidend abgelenkt.

Erst danach wachte der LASK auf. Florian Flecker scheiterte an Stojanovic (70.) und verfehlte mit einem Volley das Ziel (74.). Auch bei einem Volley von Entrup war Stojanovic auf dem Posten (84.). In der Schlussphase wurden die Bemühungen der Linzer dann doch noch belohnt. Zunächst glich Entrup aus, nachdem er sich durch die Altach-Abwehr getankt hatte, danach war er nach Vorarbeit von Marin Ljubicic erfolgreich. Durch den ersten Pflichtspiel-Sieg nach zwei Partien blieb der LASK auch im 14. Liga-Auftritt in Altach ungeschlagen.

