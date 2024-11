2:0 -Entfesselter FC Blau-Weiß Linz lässt Salzburg keine Chance

Königlicher FC Blau-Weiß Linz! Am Mittwoch hatte der FC Salzburg in der Champions League noch Feyenoord Rotterdam besiegt – am heutigen Sonntag gab es beim FC Blau-Weiß Linz allerdings nichts zu holen. Wieder einmal: Schon in der Vorsaison hatten die Blau-Weißen gegen die Bullen kein Spiel verloren (ein Sieg, ein Unentschieden), gestern legte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner die nächste faustdicke Überraschung nach.

Auf dem Rasen war es keineswegs erkennbar, welches Team in der europäischen Königsklasse vertreten ist und welcher Klub erst sein zweites Bundesliga-Jahr bestreitet: Obwohl die Hausherren nur einen Punkt aus den jüngsten sechs Pflichtspielen geholt haben, übernahmen sie gegen den langjährigen Liga-Dominator sofort das Kommando: Bereits in der achten Minute hatten die Blau-Weiß-Fans den Torschrei auf den Lippen: Simon Seidl hatte eine Hereingabe von Thomas Goiginger durchgelassen, Ronivaldo schoss komplett freistehend über das Tor. Sein Team blieb weiter am Drücker, hatte durch einen Goiginger-Halbvolley (16.) eine weitere gute Einschussmöglichkeit.

Kurz vor der Pause hatten die Gäste erneut Glück: Alexander Schmidt blieb gegen Lucas Gourna-Douath lästig, bekam vom Salzburger Mittelfeldspieler im Zweikampf den Ellbogen ins Gesicht. Schiedsrichter Markus Hameter entschied aber nur auf Gelb.

Ronivaldos Blitz-Tor

Wer gedacht hätte, dass die Salzburger nach der Pause ein anderes Gesicht zeigen würden, wurde enttäuscht. Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek hatte gerade auf seinem Sessel Platz genommen, da sprang er auch schon wieder jubelnd auf. 28 Sekunden nach Wiederanpfiff hatte Ronivaldo den Bullen nach eigenem Anstoß den Ball abgeluchst und blieb vor Salzburg-Goalie Alexander Schlager eiskalt - 1:0.

Video: Ronivaldo im Interview:

Entfesselte Linzer ließen dem Millionen-Team weiter keine Chance: Goiginger (50.), Seidl mit einem Schuss ins Außennetz (51.) und Simon Pirkl aus der Distanz (54.) kamen zu weiteren guten Möglichkeiten. Und Salzburg? Der Abschluss von Mamady Diambou in der 55. Minute war die erste richtig gefährliche Offensivsituation – und auch die letzte.

Das intensive Spiel, für welches das Team aus der Mozartstadt bekannt ist, zeigten heute die Heimischen: Die Scheiblehner-Elf schnürte den Gegner regelrecht ein – und wurde in der 58. Minute belohnt: Der Ex-Salzburger Alexander Brield fasste sich aus 18 Metern ein Herz, traf mit Hilfe von Schlager und der Stange zum 2:0.

Video: Alexander Briedl im Interview:

Ein Sieg, der mehr als verdient war – und aufgrund vergebener Chancen von Goiginger (73.), Ronivaldo (83.) und Fabio Strauss (84.) sogar noch höher ausfallen hätte können. Bezeichnend: Blau-Weiß-Goalie Radek Vitek hatte während der 94 Spielminuten keinen einzigen Ball zu parieren.

