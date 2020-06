Die LASK-Spieler schworen sich ganz speziell auf das Titelfinale ein

Endlich geht es heute wieder wirklich um Fußball: Ab 18.30 Uhr empfängt der LASK im ersten von zehn Titel-Endspielen in der Paschinger Raiffeisen-Arena Hartberg. Und auch wenn der Klub alles unternimmt, um die Spieler abzuschotten, so sickern doch Details durch, wie groß der Anfangsschock nach dem Punkteabzug war. Es wurde aber auch sofort gegengesteuert. Man schwor sich gemeinsam und auf spezielle Art und Weise auf den Zusammenhalt im Titelfinale ein: Jeder Spieler wählte ein Foto, das ihm besonders wichtig ist – gemeinsam wurde es zu einer Foto-Collage unter dem Motto "Wir sind anders" zusammengefügt. Das Wort "anders" bedeutet in diesem Fall: "Alle reden und urteilen über uns. Wir sind anders – weil wir uns nurauf jene Dinge konzentrieren, die wir auch auf dem Platz beeinflussen können."

Der Löwe mit den roten Augen symbolisiert die Entschlossenheit, mit der sich die LASK-Spieler den Gegnern auf dem Platz stellen werden. Auch die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle übernahmen das Logo in sozialen Netzwerken, ohne nach außen groß auf den Hintergrund einzugehen. Der Zusammenhalt innerhalb des gesamten Klubs ist in den vergangenen Tagen noch stärker geworden. Das soll man auf dem Platz sehen – auch wenn Trainer Valerien Ismael den gesperrten Gernot Trauner vorgeben muss. Ismael: "Wir als Mannschaft haben uns nicht geändert, auch wenn über den LASK derzeit schlecht geredet wird. Jetzt gilt es, stark zu sein und die Herausforderung anzunehmen."

Im Trainingslager fertigten die Spieler eine eigene Foto-Collage an.

LASK-Präsident Siegmund Gruber über die weitere Vorgehensweise

Hat der LASK seinen Protest bereits abgeschickt?

„Nein, aktuell ist auch die Langfassung des Strafsenatsurteils, die wir als Basis für den Protest benötigen, noch nicht eingelangt. Es wird also sicher noch dauern.“

Warum akzeptiert der LASK das Urteil nicht einfach?

„Wir leben zum Glück in einem Rechtsstaat. Wenn es Instanzenzüge gibt, die für jeden zugänglich sind, muss das auch für den LASK erlaubt sein. Wir glauben, dass wir mit unserer Rechtsmeinung vom Strafsenat nicht so wahrgenommen worden sind, wie wir das für notwendig erachten. Wenn sich Richter vor einer Verhandlung auch noch medial äußern, dann fördert das nicht gerade das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit. Das würde es normalerweise nie geben.“

Wie geht man beim LASK damit um, dass es erst nach Saisonende ein Urteil geben könnte?

„Wir konzentrieren uns vorerst wirklich nur darauf, beim Protest ordentlich gehört zu werden. Ich kann mich nicht erinnern, wann einem Klub sechs Punkte abgezogen worden wären.“

Mit welchem Urteil wäre der LASK zufrieden?

„Eine Aussage würde nur zu Gegenaussagen führen. Ich bin generell der Meinung, dass man sportlich nicht in die laufende Saison eingreifen sollte. Die Punkte, die wir gehabt haben, hatten wir uns davor erspielt.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga

LASK Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at