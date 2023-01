Der LASK in Belek: Wiesinger zurück im Mannschaftstraining

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer hatte am Ende der Herbstsaison Philipp Wiesinger als ersten Zugang für das Frühjahr bezeichnet: Wegen einer Schambeinentzündung hat der Verteidiger in der laufenden Saison noch keine Minute gespielt. Das Ziel, zum Start der Vorbereitung wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen, verfehlte der 28-Jährige, weil ein Eingriff am Knöchel notwendig wurde. Doch am ersten Trainingstag in Belek war es soweit: Wiesinger machte die erste Einheit voll mit, bei der zweiten am Nachmittag absolvierte er den ersten Block und arbeitete dann individuell weiter an seinem Comeback.

Obwohl sich die Sonne in Belek am ersten Tag meist hinter den Wolken versteckte, wurde beim LASK gestrahlt: Die Bedingungen in Belek sind perfekt. Nach dem Frühstück bereiteten sich die Spieler im Kraftraum des Fünfsternehotels "Kaya Palazzo" auf das Vormittagstraining vor, das Kühbauer um 10 Uhr anpfiff. Am reichhaltigen Mittagsbuffet stärkten sich die Athletiker für die zweite Einheit um 16 Uhr.

Testspiel gegen Sanfrecce Hiroshima

Nicht nur die Verpflegung ist top: Der Trainingsplatz ist Teil des Hotelkomplexes und damit zu Fuß zu erreichen. Am Samstag steht auf diesem das erste Trainingsspiel auf dem Programm: Gegner ist Sanfrecce Hiroshima (13 Uhr, Livestream auf nachrichten.at/lask). Gegen den japanischen Erstligisten wird LASK-Zugang Moses Usor sein Debüt für die Schwarz-Weißen geben, dazu werden auch einige Talente die Chance bekommen, Kühbauer zu beeindrucken.

LASK-Zugang Moses Usor gibt gegen Sanfrecce Hiroshima sein Debüt. Bild: GEPA pictures/ Johannes Friedl (GEPA pictures)

„Für die Integration dieser Spieler kann die Zeit in Belek Gold wert sein“, sagte Kühbauer. Das Spiel gegen Sanfrecce Hiroshima ist der erste von vier Testläufen in der Türkei. "In diesen zehn Tagen werden wir uns den Feinschliff für das Frühjahr holen."

