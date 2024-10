4:0 - Starker Auftritt des LASK gegen Klagenfurt

Drei Tage nach dem enttäuschenden 2:2 in der Conference League gegen Djurgarden überzeugte der LASK gegen Klagenfurt. Zum fünften Mal in Folge blieben die Athletiker ungeschlagen und verlängerten damit auch die Erfolgsserie gegen die Kärntner: Auch das 22. Pflichtspiel-Duell ging nicht verloren.

Beim LASK standen Maximilian Entrup und Florian Flecker erstmals nach ihren Verletzungen in der Startelf, beide holten sich dabei Scorerpunkte: Fleckers Kopfball in den freien Raum in Sechzehner wurde zum Assist, weil Robert Zulj aus der Drehung schoss und damit auch Torhüter Simon Spari überraschte - 1:0 (26.). Beim 2:0 wurde der Außenristpass von Branko Jovicic in den Lauf von Entrup zum Assist. Der ÖFB-Teamstürmer traf aus spitzem Winkel (56.).

Zwei Assists von Pintor

Das 3:0 erzielten die Klagenfurter selbst: Jannik Robatsch überhob beim Eigentor Spari, als er in eine Hereingabe des eingewechselte Lenny Pintor lief (70.). Der Franzose war nach einer Verletzungspause erstmals wieder am Ball - und beiretete auch das 4:0 vor. Ibrahim Mustapha traf (90.) - für ihn war es das erste Tor nach langer Verletzungspause.

Der LASK war über weite Strecken souverän - mit einer Schrecksekunde, als Ex-Blau-Weiß-Linz-Mittelfeldspieler Tobias Koch per Kopf die Latte traf (49.). Mit dem Sieg kletterten die Athletiker auf den neunten Platz. Der Rückstand auf den Sechsten Hartberg beträgt zwei Punkte.

