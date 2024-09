Zu nass: 2 Zweitligaspiele sind abgesagt

Das Nachwuchsteam von Rapid hätte am Freitag um 18.00 Uhr im Allianz Stadion gespielt, die Admira wäre um 20.30 Uhr in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zu Gast gewesen.

Lesen Sie auch: LASK sperrte sich im Voest-Stadion ein

In Anbetracht der Wetterlage und auf Basis der Wetterprognosen sei eine Besserung für Freitagabend nicht abzusehen, hieß es in einer Mitteilung.

Die Termine für die Neuaustragungen sollen bald feststehen. In der Bundesliga ist hingegen keine Absage am Freitag absehbar. Sollte der Regen anhalten, könnte es am Samstag im Oberhaus allerdings ebenfalls zu Spielverschiebungen kommen.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Starke Regenfälle: So ist die Lage im Fußball-Unterhaus LINZ. Großteil der Spiele am Wochenende wird wohl abgesagt. Eine Sonderregelung vom OÖ-Fußballverband gibt es aber nicht. Starke Regenfälle: So ist die Lage im Fußball-Unterhaus

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper