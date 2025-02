In Oberösterreich hat die Karriere des gebürtigen Linzers Andreas Ulmer begonnen. Aus einem Karriereende in seiner Heimat sollte nichts mehr werden. Im OÖN-Interview blickt der 39-Jährige auf eine erfolgreiche Karriere mit 14 Meistertiteln zurück – und wagt auch einen Blick in die Zukunft.