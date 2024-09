Der LASK sperrte sich vor dem Linzer Derby im Voest-Stadion ein

Der LASK trainierte im Voest-Stadion und will Blau-Weiß-Jubel verhindern.

Kann das Linzer Derby zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem LASK am Samstag gespielt werden – oder machen die Regenfälle eine Austragung unmöglich? Noch gibt es darauf keine Antwort. Bei der Beurteilung kommt es nicht nur auf die Platzverhältnisse, sondern auch auf das Urteil der Behörden an. Es wurden auch schon Liga-Spiele abgesagt, weil etwa in Krisensituationen nicht genügend Einsatzkräfte für ein Fußballspiel abgestellt werden konnten.