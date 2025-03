Gastspiel des SK Rapid in einem zerrissenen Land

Im Achtelfinale der Fußball-Conference-League steht am Donnerstag (21 Uhr, Canal+) in Banja Luka, der Hauptstadt der Republika Srpska, das Duell Borac Banja Luka gegen Rapid auf dem Programm. Zum richtungsweisenden Hinspiel in der kleineren bosnischen Entität kommt es in einem äußerst empfindlichen Moment in dem Westbalkanstaat, auch die Sicherheit und politische Stabilität betreffend. Bosnien-Herzegowina ist auch 30 Jahre nach dem Dayton-Abkommen, das einen dreijährigen Krieg beendete, ein zerrissenes Land. Das am 21. November 1995 abgeschlossene Friedensabkommen von Dayton stoppte das Blutvergießen mit mehr als 100.000 Toten in der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik.

Seither besteht Bosnien-Herzegowina aus zwei Landesteilen: der Bosniakisch-Kroatischen Föderation und der Republika Srpska (Serbische Republik).

Lähmende Strukturen

Zahlreiche Entscheidungen können nur mit Zustimmung der drei Hauptvolksgruppen gefällt werden. Das komplizierte Staatsgebilde lähmt das Land. Zudem machen sich die Spannungen zwischen den drei Volksgruppen, den (muslimischen) Bosniaken, den (katholischen) Kroaten und den (orthodoxen) Serben, auch im politischen Alltag nach wie vor immer wieder bemerkbar.

Aufgrund des Dayton-Vertrags kontrolliert ein Hoher Repräsentant formell das politische Geschehen in Bosnien-Herzegowina. Er darf unter anderem Gesetze erlassen. Sein Mandat verleiht ihm der sogenannte Friedensimplementierungsrat (Peace Implementation Council/PIC). Hoher Repräsentant in Sarajevo ist seit dem 1. August 2021 der deutsche Politiker Christian Schmidt. Zuvor hatten auch zwei österreichische Diplomaten das Amt innegehabt: Wolfgang Petritsch (1999 bis 2002) und Valentin Inzko (2009 bis 2021).

Rivalitäten unter Volksgruppen

Ein gut funktionierender Staat wurde Bosnien-Herzegowina trotz wiederholter Reformbemühungen der internationalen Staatengemeinschaft bisher nicht. Seit Dezember 2022 hat das Land den Status eines EU-Beitrittskandidaten.

Das trug jedoch auch nicht zu seiner Funktionsfähigkeit bei. Hemmend sind nicht nur die Erinnerungen an schwere Kriegsverbrechen, sondern auch die Rivalitäten unter den führenden Politikern der drei Volksgruppen.

Insbesondere der Chef der nationalistisch-serbischen SNSD, Milorad Dodik (65), hintertreibt das Konzept des Gesamtstaats und liebäugelt mit Unterstützung Moskaus weiterhin mit einer Abspaltung des Landesteils Republika Srpska. In Kreisen politischer Beobachter in Sarajevo wird daher seit Jahren vor einer neuen Kriegsgefahr gewarnt.

Der Fußball liefert willkommene Abwechslung. Borac Banja Luka ist aktuell Zweiter hinter Zrinjski Mostar und international beachtlich unterwegs. Auch dank eines 2:1-Heimsiegs über den LASK wurde die Ligaphase überstanden und danach im Play-off Olimpija Ljubljana ohne Gegentor (1:0/0:0) eliminiert. Rapid ist gewarnt.

