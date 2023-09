Verlängerung, Flutlichtausfall: Gurtens verrücktes Cup-Aus gegen Rapid

Was war das für ein verrückter Cup-Abend im Rieder Klaus-Roitinger-Stadion: Erst um 23.49 Uhr hatte Rapid den Regionalligisten Gurten mit 5:2 nach Verlängerung in die Knie gezwungen – nach einer 47-minütigen Unterbrechung unmittelbar nach dem Anpfiff des Nachschlags, weil das Flutlicht im alten Rieder Fußball-Stadion ausgefallen war.

Die Zwangspause war für den Vorjahresfinalisten ein Segen. Marco Grüll (96.) und die Tore von Fally Mayulu (102., 108.) ließen die Wiener als Achtelfinalisten aus dem Innviertel abreisen, obwohl der Bundesligist davor bedrohlich gewankt hatte. „Die erste Halbzeit war ganz schlecht von uns, der Gegner ist klar besser gewesen“, sagte Grüll ehrlich. „In der Verlängerung haben die Kräfte bei Gurten nachgelassen.“

Lange zumindest ebenbürtig

Als Fabian Wimmleitner just zu Beginn der Rapid-Viertelstunde das 2:1 erzielte, sangen die Gurtener Fans unter den 5000 Zuschauern im Stadion schon „Oh, wie ist das schön!“ Die Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient: Die Innviertler leisteten nicht nur Widerstand, sondern waren zumindest ebenbürtig und auf bestem Weg zur Sensation. Rapid-Trainer Zoran Barisic hatte schon davor jene Leistungsträger eingewechselt, die er eigentlich für das Bundesliga-Derby am Sonntag gegen die Austria schonen wollte.

Einer davon, ÖFB-Teamspieler Matthias Seidl, rettete Rapid mit dem Tor zum 2:2 (82.) in die Verlängerung. In dieser gingen wegen eines Stromausfalls nach 47 Sekunden die Lichter aus. Zuerst im Stadion – und nach der Unterbrechung bei Gurten.

