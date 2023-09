Cup-Schlager Gurten gegen Rapid nach Stromausfall wieder angepfiffen, Rapid mit 4:2 in Führung

Die Gurtner bieten dem haushohen Favoriten einen völlig offenen Schlagabtausch und lagen bis zur 81. Minute nach Toren von Jakob Kreuzer (36.) und Fabian Wimmleitner (76.) mit 2:1 in Führung. Nach dem Ausgleich von Matthias Seidl ging es in die Verlängerung, die nach fünf Minuten unterbrochen werden musste. Im Klaus-Roitinger-Stadion wurde es finster, Teile des Flutlichts fielen aus.

Im Anschluss wurde mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet. Kurzzeitig war auch die ORF-Liveübertragung aufgrund des Stromausfalls unterbrochen. Um 23.15 Uhr pfiff Schiedsrichter Oliver Fluch das Spiel wieder an. Nach der Unterbrechung kam Rapid viel besser und spritziger in die Partie, nach einem Abwehrversuch berührte Kapitän Reiter den Ball mit der Hand. Wie bei der ersten Elfmeter-Entscheidung zögerte Schiedsrichter Fluch nicht und zeigte auf den Punkt. Marco Grüll verlud Wimmer und brachte Rapid erneut in Führung. Kurze Zeit später erzielte Fally Mayulu das 4:2 für die Wiener.

