Nach Eskalation: Rapid und Austria verzichten für 4 Derbys auf Auswärtsfans

Leuchtraketen flogen in den Familiensektor.

Auf diese Maßnahme haben sich die involvierten Clubs Rapid und Austria nach den Ausschreitungen am Sonntag bei der 343. Auflage des Stadtduells am Dienstag verständigt. Das bestätigte Austrias Finanzvorstand Harald Zagiczek in einer Pressekonferenz. Über sportrechtliche Sanktionen der Vorfälle wird der zuständige Senat der Bundesliga frühestens kommenden Montag erstmals beraten.

Bereits am Montag hatte die Liga Vertreter von Rapid und Austria zu einem Termin zusammengeholt, um Bewusstsein für die Notwendigkeit der Ergreifung gemeinsamer Maßnahmen zu schaffen. Zagiczek berichtete von einem "guten Gespräch auf Augenhöhe. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und Konsequenzen zu ziehen", erklärte Austrias Finanzchef. "Wir sehen einen klaren Handlungsbedarf, den immer häufiger werdenden Ausschreitungen bei Wiener Derbys ganz klar und mit aller Härte entgegenzutreten."

