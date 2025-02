Wird Rapids Torhüter Hedl für das LASK-Spiel gesperrt?

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine verzwickte Geschichte: Rapids Torhüter Niklas Hedl hatte sich am Sonntag beim Wiener Derby gegen die Austria in den Schritt gegriffen – den Blick dabei auf die Fantribüne der Austria gerichtet. Die Bundesliga-Beobachter haben das offensichtliche Vergehen gesehen, eine Anzeige ist erfolgt. Am morgigen Donnerstag wird der Strafsenat der Fußball-Bundesliga deshalb tagen – und auch sofort ein Urteil in erster Instanz fällen. Wird Hedl jetzt gegen den LASK gesperrt? Das ist offen – weil es in dieser Causa selbst noch etwas Interpretationsspielraum gibt. Die beiden Optionen und ihre mögliche Begründung im Strafsenat:

Nein – weil es einen Präzedenzfall gibt: Hartbergs Donis Avdijaj wurde wegen des gleichen Vergehens in zweiter Instanz zu einer bedingten Sperre von einem Spiel verurteilt. Das Protestkomitee der Bundesliga hatte die erstinstanzliche Sperre von einem Spiel unbedingt auf ein Spiel bedingt reduziert. Avdijaj verpasste also wegen des Vergehens kein Spiel. Deshalb ist davon auszugehen, dass es auch für Hedl nur eine bedingte Sperre für dieses Vergehen geben wird.

Ja – weil Hedl bereits auf Bewährung ist: Hedl war einer von vier Rapid-Spielern, die nach dem Wiener Derby im März durch homophobe und beleidigende Sprechchöre gegen die Wiener Austria aufgefallen waren. Hedl kam damals relativ glimpflich mit einer Sperre von einem Spiel davon. Allerdings erhielt er zwei weitere Spiele bedingt, die im Wiederholungsfall schlagend werden. Dafür wird sich der Senat verbiegen müssen, um dies jetzt nicht zu tun. Es ist erneut eine Beleidigung – diesmal zwar nicht verbal, sondern mittels einer Geste. Trotzdem: Beleidigung des Gegners bleibt Beleidigung des Gegners. Weshalb man sich im Falle einer Nichtanrechnung fragen müsste: Wann würde eine bedingte Sperre – die ja als Abschreckung gelten soll – dann je schlagend werden? Müsste er sich dafür wieder auf eine Bühne stellen und die gleichen Wörter wie damals im März 2024 von sich geben?

Wann würde Protest behandelt?

Sollte Hedl am Donnerstag eine Sperre erhalten, ist ebenfalls noch nicht zu 100 Prozent gesagt, ob er am Sonntag nicht doch noch gegen den LASK spielen darf. Sollte es sich ausgehen, bereits am Freitag oder Samstag das Protestkomitee in zweiter Instanz tagen zu lassen, dann kann auch eine Strafe noch reduziert werden. Normalerweise schwer vorstellbar – gerade bei Rapid aber nicht auszuschließen. Mit Dion Beljo und Mamadou Sangare sind bereits zwei Rapid-Stammspieler am Sonntag gesperrt.

Entwarnung bei Robert Zulj

Positive Nachrichten gibt es rund um LASK-Spieler Robert Zulj, der gegen den GAK ausgewechselt werden musste, nachdem er Schmerzen im Knie verspürt hatte. Der Schlag aufs Knie hat keine schwere Verletzung nach sich gezogen. Ob es sich bereits gegen die Grün-Weißen mit einem Einsatz ausgeht, kann allerdings erst kurzfristig entschieden werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl Ressortleiter Sport Harald Bartl