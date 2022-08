Jürgen Werner: „Habe beim LASK den Glauben an die Menschheit verloren“

Nachdem der Senat 2 der Fußball-Bundesliga ein Verfahren gegen Jürgen Werner wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens als Spielervermittler eingeleitet hatte, trat der 60-Jährige im Mai 2021 als LASK-Vizepräsident zurück. Nun sprach der Berater der Investorengruppe bei Liga-Rivale Austria Wien in „Talk und Tore“ bei Sky über sein Verhältnis zu seinem alten Arbeitgeber. „Ich habe dort damals beim LASK den Glauben an die Menschheit verloren, weil dort eigentlich Freunde von mir gesessen sind, die mich dann bei der Bundesliga angezeigt haben. Das war schon eine enttäuschende Lebenserfahrung.“

Werner war damals vorgeworfen worden, Transfergelder in dubiose Kanäle verschwinden zu lassen. Mit einer Investment-Firma soll der ehemalige Nationalteamspieler, der ab 2015 zunächst als Sportvorstand für die Linzer arbeitete und seit 2019 Vizepräsident war, Transferrechte an Spielern erworben haben und so gegen das Verbot „Third Party Ownership“ verstoßen haben. Es kam zur Schlammschlacht zwischen Werner und den Linzern.

Mittlerweile seien die „offenen Wunden“ zu „Narben“ geworden, erklärte der Oberösterreicher. Mit LASK-Präsident Siegmund Gruber habe er mittlerweile ein normales Verhältnis: „Ich bin auch froh, dass ich mittlerweile mit Präsident Gruber so ein Verhältnis habe und dass wir es hinbekommen haben. Ich habe meinen Frieden gefunden.“

„Will beweisen, dass LASK keine Eintagsfliege war“

Bei „Talk und Tore“ äußerte sich der Berater der Wiener Austria zudem darüber, welche Funktion er künftig bei den Veilchen einnehmen wird. „Ich möchte für die Austria keine Angriffsfläche bieten“, erklärte Werner und fügten an: „Ich kann mir vorstellen, dass ich einmal in den Aufsichtsrat gehe, aber ich werde keine operative Tätigkeit einnehmen.“

Zu seinem Einstieg als Investor der Austria sagt er: „Ich habe mir gedacht: Ich bin 60 Jahre, das kann es noch nicht gewesen sein. Für mich war klar, ich möchte noch etwas im Fußball tun und es ist auch vielleicht ein bisschen ein Ego zu zeigen, dass das beim LASK keine Eintagsfliege war. Ich bin 40 Jahre in dem Geschäft tätig und weiß, wie die Mechanismen laufen und wie man eine Mannschaft zusammenstellt. Das möchte ich jetzt unter Beweis stellen und die Austria wieder auf Spur bringen.“

Die finanzielle Lage sei weiter angespannt: „In den letzten zehn Jahren hat man bei der Austria gesehen, dass mit fremdem Geld nicht ordentlich gewirtschaftet wurde. Es ist wirtschaftlich noch immer knapp und es gilt weiterhin Einsparungen zu machen. Und vor allem im Budget muss man das Geld zur Mannschaft verschieben. Wir haben den Patienten jetzt aus dem Koma erweckt, sind aber immer noch auf der Intensivstation. Der nächste Schritt wird sein, dass wir auf die Betten-Station kommen und dann schaut, wie man wieder ganz gesundet."