Feldhofer: "So etwas will ich nicht mehr sehen"

Die Wiener wollen sich voll auf den Europacup konzentrieren, das Liga-Spiel gegen Hartberg wurde verlegt und ist noch nicht neu terminisiert. Rapids Trainer Ferdinand Feldhofer war nach der schwachen Leistung im Hinspiel verärgert. "So was will ich nicht mehr sehen, was hier in der ersten Halbzeit abgegangen ist. Wir waren weit weg von Normalform, jeder einzelne."

Die Austria trifft nach dem 0:2 im Europa-League-Play-off-Hinspiel gegen Fenerbahce Istanbul am Sonntag auf den Wolfsberger AC, der nach dem 1:0-Sieg in Molde vor dem Einzug in die ConferenceLeague-Gruppenphase steht. "Wir haben gegen eine Top-Mannschaft Lehrgeld gezahlt", sagte Trainer Manfred Schmid nach der Niederlage gegen die türkische Spitzenmannschaft.