Diesmal ist der LASK der Favorit im Duell mit Sturm

Am Samstag wird es für den LASK ernst: Im Cup-Viertelfinale kommt Sturm Graz ins Linzer Stadion. Es ist das erste Pokalduell seit 21 Jahren – und das jüngste war ein besonders enttäuschendes für die Athletiker. Im Finale 1999 unterlag der LASK im Elfmeterschießen.

"Es war so bitter, wir waren so knapp dran", erinnert sich Jürgen Panis, der damals 120 Minuten um den ersten Titel für den LASK seit 1965 kämpfte. "Wir waren ebenbürtig." Dabei war niemand von einer engen Partie ausgegangen: Sturm, damals trainiert von Ivica Osim, war die Nummer eins in Österreich, der LASK kämpfte wegen der Nachwirkungen der Rieger-Affäre um das finanzielle Überleben und war klarer Außenseiter.

Im Elfmeterschießen parierte Sturm-Torhüter Kazimierz Sidorczuk die ersten beiden Strafstöße von Jürgen Kauz und Klaus Rohseano. "Da hat sich die größere Routine der Grazer durchgesetzt", sagte der damalige LASK-Sportchef Hans Kondert, Trainer Marinko Koljanin gratulierte zur Leistung. Panis blieb die gute Stimmung im Ernst-Happel-Stadion in Erinnerung. "Es waren so viele LASK-Fans dabei. Das Finale war ein Highlight meiner Karriere." Die Athletiker zogen trotz der Niederlage in den UEFA-Cup ein, weil Sturm auch den Meistertitel holte und damals noch der Cup-Finalverlierer den Europacupplatz bekam. Im UEFA-Cup war gegen Steaua Bukarest aber schon in der ersten Runde Endstation (0:2, 2:3). Es sollte der letzte Europacupauftritt des LASK für 19 Jahre bleiben. Erst 2018 spielte der LASK wieder international.

"Cup ist immer gefährlich"

Am Samstag ist nicht nur für Panis die Ausgangsposition ganz anders als 1999. "Wenn der LASK das abruft, was in den vergangenen Monaten gezeigt wurde, kann es nur einen Sieger geben", sagte der 44-Jährige, aktuell Co-Trainer der Blau-Weißen Jungs in der Landesliga. "Aber der Cup ist immer gefährlich, im ersten Pflichtspiel nach einer Pause weiß man auch nicht so richtig, wo man steht."

Sechs Mal ergab sich ein Duell zwischen dem LASK und Sturm bisher im Cup, nur in den ersten zwei Partien setzten sich die Athletiker durch. Der erste K.o.-Sieg soll ein gutes Omen sein: Ebenso im Viertelfinale kickte der LASK 1965 auf dem Weg zum Cuptriumph die Steirer aus dem Bewerb – im dritten Anlauf: In Graz gab es ein 3:3 nach Verlängerung, weil damals noch kein Elfmeterschießen vorgesehen war, kam es fast einen Monat später zum Wiederholungsspiel auf dem LASK-Platz: Dieses wurde beim Stand von 3:0 für den LASK in der Pause wegen starker Regenfälle abgebrochen. Sechs Tage später half das Wetter den Steirern nicht mehr, mit 3:0 stürmte der LASK in das Halbfinale, in dem die Admira mit 2:1 bezwungen wurde. Im Finale, das damals mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, setzte sich der LASK gegen Wiener Neustadt durch (1:0, 1:1). Es war der bisher letzte Titel. Um die 55-jährige Durststrecke zu beenden, ist ein erneuter Viertelfinalsieg gegen Sturm der nächste Schritt.

200 Karten für Alkmaar

Das nächste Highlight für den LASK im Linzer Stadion wird das Rückspiel im Sechzehntelfinale der Europa League gegen Alkmaar am 27. Februar. Die UEFA gab ein Kontingent frei, die 200 Sitzplatzkarten der Kategorie 1 werden heute ab neun Uhr online und in der Geschäftsstelle in der Raiffeisen-Arena verkauft.

