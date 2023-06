Die 50. Bundesliga-Saison beginnt wie die erste: Das ist der Auftaktgegner des LASK

In einem Monat beginnt die Fußball-Bundesliga 2023/24. Heute ist der Spielplan für die Jubiläumssaison (es ist die 50.) veröffentlicht worden. In Anlehnung an die Auftaktrunde der ersten Bundesliga-Saison 1974/75 eröffnet der LASK die Meisterschaft am 28. Juli, 20.30 Uhr, unter Flutlicht in der Raiffeisen-Arena Linz.

Österreichs Rekordmeister SK Rapid wird zu Gast sein. Vielleicht ist das ein gutes Omen für die Schwarz-Weißen: Vor 49 Jahren starteten sie mit einem 2:1-Erfolg im alten Linzer Stadion, die Tore gingen auf das Konto von Gert Trafella und Kurt Leitner.

Erstes Linzer Derby in Runde drei

Das zweite Heimmatch des LASK in Runde drei wird bereits das Linzer Derby sein: Am Samstag, dem 12. August, um 19.30 Uhr empfangen die Athletiker Aufsteiger FC Blau-Weiß. Das Retourmatch im neuen Hofmann-Personal-Stadion wird am 11. oder 12. November über die Bühne gehen.

Der FC Blau-Weiß Linz hätte sich zum Auftakt ein Heimspiel gewünscht, dazu kam es nicht. Der Newcomer beginnt Samstag, dem 29. Juli, 17 Uhr, mit einem Gastspiel beim Wolfsberger AC. Die Heimpremiere steigt am Sonntag, dem 6. August, 17 Uhr, gegen den TSV Hartberg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.