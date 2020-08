Champions-League-Quali: Rapid schaffte Aufstieg

Nach dem gestrigen 1:0 (1:0) auswärts gegen Lok Zagreb schafften die Wiener den Aufstieg in die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation. Coronabedingt gibt es ja keine Rückspiele. In einem davor chancenarmen Spiel schoss Kara die Wiener nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Die Kroaten hatten in diesem Heimspiel wenig zu bieten, Rapid hätte das Spiel danach höher gewinnen müssen.

Sollte Rapid jetzt noch zwei weitere Runden überstehen, wäre man für die Gruppenphase der Champions-League qualifiziert. Ansonsten bleibt jetzt als Trost auf jeden Fall die Europa League-Gruppenphase.

Sturm öffnet das Stadion

Der SK Sturm Graz will dank der behördlichen Genehmigung beim morgigen ÖFB-Cupspiel gegen SV Innsbruck bis zu 7260 anstatt der behördlich erlaubten 1250 Zuschauer in die Merkur Arena einlassen. Ein von den Grazer Behörden genehmigtes Präventivkonzept soll dies ermöglichen. Im Gesundheitsministerium hat man keine Freude damit, und will die Umgehung der Vorgaben noch ganz genau mit den Grazern besprechen.