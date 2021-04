Muss die ganze Bundesliga in Quarantäne?

Zunächst tagt heute die „Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb“, dann die „Kommission Fußball“, der elf Klub-Manager angehören. Beide Gremien geben Empfehlungen ab, am Ende entscheidet das DFL-Präsidium.

Es ist durchaus möglich, dass die Vereine über die letzten zwei oder drei Spieltage im Mai in ein Quarantäne-Trainingslager geschickt werden. So wäre garantiert, dass alle Bundesliga-Klubs am 22. Mai gleichzeitig die Saison beenden (2. Liga: 23. Mai).

Der Grund: Im Terminkalender gibt es danach keinen Raum mehr für Nachholspiele. Nach dem letzten Spieltag wurde sofort die Bundesliga-Relegation für den 26. und 29. Mai angesetzt. Drei Tage später findet das Champions-League-Finale statt. Die EM startet am 11. Juni, das Trainingslager der deutschen Nationalelf beginnt bereits am 26. Mai.