Marko Arnautovic steht bei italienischem Top-Klub auf dem Zettel

Mit 15 Toren in 34 Pflichtspielen hat sich Marko Arnautovic nicht nur in den Herzen der Bologna-Fans geschossen, sondern auch auf die Notizblöcke der großen Serie-A-Klubs. Darunter soll sich niemand geringerer als Juventus Turin befinden.

„Arnautovic mit Morata: Juve verdoppelt seinen Angriff“, titelt die Zeitung „Tuttosport“, die in Turin ansässig ist und somit recht nahe an der „Alten Dame“ dran ist. Demnach will Italiens Rekordmeister den 33-Jährigen, dessen Vertrag in Bologna noch bis Sommer 2024 läuft, nach Turin lotsen.



Dusan Vlahovic gilt im Juventus-Angriff als gesetzt. Als Ersatz für den Serben soll sich zu dem von Atletico Madrid ausgeliehenen Alvaro Morata eben Arnautovic gesellen. Zuletzt wurde der Wiener auch mit AC Milan, Inter Mailand sowie Napoli in Verbindung gebracht.