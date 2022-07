Mane feierte ersten Titel mit den Bayern

Bayern München nutzte die erste Gelegenheit, um die Konkurrenz einzuschüchtern: Eine Woche vor dem Ankick der deutschen Fußball-Bundesliga gewann der Meister den Supercup gegen Leipzig mit 5:3 und war dabei eine Stunde lang brillant.

Im ersten Pflichtspiel nach dem Abgang von Torjäger Robert Lewandowski steuerte Zugang Sadio Mane das 2:0 bei. "Es war eine perfekte Nacht. Mein erstes Spiel, mein erster Titel mit diesem aufregenden Klub. Ich bin glücklich", erklärte der Ex-Salzburger, der von Liverpool gekommen war.

Brillant spielte vor allem Jamal Musiala: Der spielfreudige Youngster erzielte das 1:0 nach nicht einmal einer Viertelstunde und bereitete die Tore von Mane und Benjamin Pavard vor der Pause vor. Als "Augenweide" bezeichnete Sportvorstand Hasan Salihamidzic den 19-Jährigen. "Der war schon Weltklasse", sagte Trainer Julian Nagelsmann: "Wenn er so spielt, ist er nicht wegzudenken."

Laimer für Rangnick Weltklasse

Das Prädikat "Weltklasse" vergab der als TV-Experte kommentierende ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick indes auch an den Salzburger Konrad Laimer, der von den Bayern umworben wird. Ein Wechsel des bei Leipzig herausragenden Mittelfeldspielers wäre eine veritable Schwächung für Leipzig und gleichzeitig eine Stärkung des Konkurrenten aus München, erklärte Rangnick.

Aber auch ohne Laimer wird der Serienmeister in der neuen Saison nur schwer zu biegen sein. Man habe schon Ansätze gesehen, "dass wir wirklich guten Fußball spielen können", sagte Salihamidzic, sah freilich aber auch noch Luft nach oben. "Das war ein Ausrufezeichen, mit einem Pokal in die Saison zu starten", sagte Torschütze Serge Gnabry. Er setzte hohe Ziele: "In der Bundesliga wollen wir den Titel verteidigen, im Pokal wollen wir den Titel – und in der Champions League wollen wir so weit wie möglich kommen."