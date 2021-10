Manchester City unterlag Crystal Palace, Liverpool nur remis

Liverpool nutzte das mit einem 2:2 daheim gegen Brighton and Hove Albion nur teilweise, Chelsea mit einem 3:0 bei Newcastle United aber voll. Die Londoner führen nun drei Punkte vor Liverpool sowie fünf Zähler vor Manchester City. Coach Ralph Hasenhüttl feierte mit Southampton bei Watford einen 1:0-Erfolg.

Der Titelverteidiger verlor Aymeric Laporte per Roter Karte (45.+2), ein Tor von Gabriel Jesus wurde aberkannt. Für Palace trafen Wilfried Zaha nach Fehlpass von Laporte (6.) und sein Assistgeber Conor Gallagher (88.). Für City-Coach Pep Guardiola war es ein verpatztes Jubiläum, der Spanier bestritt sein 200. Match als Premier-League-Trainer.

Liverpool wiederum schien seinem Status als Tormaschine gerecht zu werden, Jordan Henderson (4.) und Sadio Mane (24.) stellten früh auf 2:0. Ein zweites Mane-Tor wegen Handspiels wurde ebenso aberkannt wie ein Abseitstor von Mohamed Salah. Der Ex-Salzburger Enock Mwepu (41.) und Leandro Trossard (65.) fixierten das Remis.

Champions-League-Sieger Chelsea hatte seinen Gegner dagegen im Griff, obwohl Timo Werner und Romelu Lukaku verletzt sowie Mason Mount erkrankt fehlten. So wurde Reece James zum Mann des Spiels. Der 21-Jährige traf in der 65. und in der 77. Minute, Jorginho erhöhte per Strafstoß (81.).

Bei Watford saß ÖFB-Teamgoalie Daniel Bachmann einmal mehr auf der Ersatzbank, den entscheidenden Treffer für Southampton erzielte Che Adams (20.). Burnley besiegte Brentford 3:1, Leicester war schon davor daheim Arsenal 0:2 unterlegen. Bei einer erneut starken Leistung von Torhüter Aaron Ramsdale sorgten Gabriel Magalhaes (5.) und Smith Rowe (18.) früh für den Endstand. Im Abendspiel traf noch Tottenham Hotspurs auf Manchester United.