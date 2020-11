Glasners letztes Wolfsburg-Spiel?

Glasner kritisierte zuletzt, dass "kein Offensivspieler mit mehr Tempo und Tiefgang geholt wurde". Gestern meinte Glasner: "Ich habe nur gesagt, dass wir das Transfer-Ziel in der Offensive nicht realisieren konnten. Klar ist, dass ich und auch wir andere Ideen hatten. Ich stehe zu meinen Worten." Ohne Zweifel: Das Verhältnis zwischen Glasner und Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke ist unterkühlt. Direkte oder indirekte Kritik an Schmadtke kommt im Verein nicht so oft vor – und nicht gut an. Glasner hat einen Vertrag bis Sommer 2022. Dass er diesen auch erfüllen wird, scheint aktuell offener denn je. Es ist davon auszugehen, dass es nächste Woche Zukunftsgespräche geben wird.

Im Gipfeltreffen der Bundesliga empfängt heute Vizemeister Dortmund den punktegleichen Meister und Tabellenführer Bayern München. Dortmund hat in den bisherigen sechs Runden erst zwei Gegentore kassiert. "Die Bayern werden Respekt haben", sagte Borussia-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. "Dortmund hat eine herausragende Mannschaft", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick." (haba)

7. Runde: Heute, 15.30 Uhr: Leipzig – Freiburg, Augsburg – Hertha BSC, Stuttgart – Frankfurt, U. Berlin – Bielefeld, Mainz – Schalke; 18.30 Uhr: Dortmund – Bayern München. Sonntag, 15.30 Uhr: Wolfsburg – Hoffenheim; 18 Uhr: Leverkusen – Mönchengladbach. Abendspiel: Bremen – Köln.