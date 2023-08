Fußball: Rapid überraschte mit 1:0-Heimsieg gegen Fiorentina

Die Mannschaft von Trainer Zoran Barisic setzte sich am Donnerstag im Play-off-Hinspiel gegen den favorisierten ECL-Finalisten der Vorsaison verdient mit 1:0 (1:0) durch und verschaffte sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel kommende Woche in der Toskana.

Angefeuert von 23.000 grün-weißen Fans - die "Viola"-Anhänger mussten nach Ausschreitungen im Rahmen des ECL-Finales gegen West Ham United (1:2) zuhause bleiben - avancierte Marco Grüll mit einem verwandelten Foulelfmeter (35.) zum Europacup-Helden in Grün-Weiß. Im Entscheidungsspiel nächsten Donnerstag (20.00 Uhr) in Florenz geht es unter anderem um ein Gruppenphasen-Startgeld in Höhe von 2,94 Millionen Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper