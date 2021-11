Entwarnung bei David Alaba

"Es sieht nicht so schlimm aus", sagte Trainer Carlo Ancelotti und berichtete von einer leichten Verstauchung im Knie. Der ÖFB-Teamspieler erzielte in Moldawien sein erstes Tor in der Königsklasse für die Galaktischen. "Spezieller Bewerb, spezielles Tor", schrieb der 29-Jährige nach dem von der Mauer abgefälschten Schuss auf Spanisch in seinem Twitter-Account.