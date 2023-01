Der ehemalige LASK-Spieler Ullmann wechselt nach Deutschland

Von Italiens zweiter Liga in die deutsche: Maximilian Ullmann verlässt nach einem Jahr Venedig. Der gebürtige Linzer kämpft ab sofort mit Aufsteiger Magdeburg um den Klassenerhalt.

Der gebürtige Linzer war bis 2019 beim LASK am Ball. Nach seinem Wechsel zu Rapid schaffte er es in den Kader der Nationalmannschaft, im Jänner des vergangenen Jahres holte ihn Venedig in die Serie A. Fünf Mal spielte der linke Verteidiger in der italienischen Top-Liga, auch nach dem Abstieg konnte er sich im Herbst keinen Stammplatz erkämpfen: Fünf Mal kam er in den bisher 22 Pflichtspielen zum Einsatz, nur bei zwei davon stand er in der Startelf.

Ankick am Freitag gegen Düsseldorf

Jetzt nimmt er in Magdeburg einen neuen Anlauf. „Gerade nach den Verletzungen und Ausfällen auf der Außenverteidiger-Position konnten wir mit Maximilian einen schnellen, offensivfreudigen Spieler für diese Position gewinnen", sagte Trainer Christian Titz. Der Aufsteiger liegt aktuell auf dem 17. Platz und trifft am Freitag zum Ankick der Rückrunde auf Düsseldorf.

