Robert Lewandowski ist Weltfußballer des Jahres 2020 und nicht nur deshalb in aller Munde. Der 32-Jährige trägt nach einer überragenden Saison im Trikot des FC Bayern, bei dem er mit 41 Treffern den deutschen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller (40 Tore in der Spielzeit 1971/72) geknackt hat, die Hoffnung einer ganzen Nation. Polen soll bei der EURO 2021 hoch fliegen und in der Gruppe E die Slowakei, Schweden und Spanien das Fürchten lehren.

Der scheidende Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, weiß, was er an Lewandowski hat: "Er ist in einer erstaunlichen körperlichen Verfassung, er kann noch vier, fünf Jahre auf höchstem Niveau spielen. Robert ist wie ein Diamant." Und unverkäuflich.

Das Ende einer Ära?

Immer wieder klopft Real Madrid bei Lewandowski an. Also jener entthronte spanische Meister, der erstmals in Spaniens Geschichte bei großen Turnieren mit keinem einzigen Spieler in der Nationalmannschaft vertreten ist. Die "Furia roja" – zu Deutsch die "rote Furie" – ist also irgendwie nicht real und doch unter Erfolgsdruck.

Der Einzige aus dem "Weißen Ballett", der bei hundertprozentiger Fitness ein Leiberl im Team von Luis Enrique gehabt hätte, ist der unverwüstliche Kapitän Sergio Ramos. Der 35-Jährige bestritt seit Jänner verletzungsbedingt nur fünf Pflichtspiele für Real Madrid. Das war zu wenig, um Teamchef Luis Enrique zu überzeugen.

"Es ist die richtige Entscheidung, auch wenn mein Herz blutet. Ich werde schauen, dass ich mich wieder in Form bringe – und der Mannschaft bei der EURO die Daumen drücken", sagte Ramos, dessen sportliche Zukunft noch nicht geklärt ist. Bleibt der "Haudegen" bei Real oder zieht es ihn doch – wie schon mehrmals kolportiert – nach Frankreich zu Paris Saint-Germain?

Ramos hat seit 2004 keine EM oder WM verpasst. Jetzt liegt es an anderen, der Defensive Stabilität zu verleihen. Zum Beispiel Aymeric Laporte (Manchester City), der sich erst im Mai für Spanien entschieden hat. Zuvor war der 26-Jährige ein fixer Bestandteil diverser französischer Nachwuchs-Nationalteams gewesen. Bei den "Großen" blieb er aber unberücksichtigt.

"Es ist sehr traurig für Zlatan"

Spanien genießt in der EM-Vorrunde dreimal Heimvorteil – nicht in Bilbao, das wegen der ungewissen Corona-Situation auf seinen Status als Turnier-Schauplatz verzichtet hat, sondern in Sevilla. Das 57.619 Zuschauer fassende Estadio Olimpico de La Cartuja war für die Sommerspiele 2004, die dann an Athen vergeben wurden, aus dem Boden gestampft worden. Jetzt schlägt der Vier-Sterne-Arena mit Laufbahn aus der Not heraus doch noch die große Stunde.

Sehr gerne hätte hier auch Zlatan Ibrahimovic (39), der seinen Vertrag beim AC Milan um ein Jahr verlängert hat, bewiesen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Der schwedische Superstar hatte verbissen um seine (letzte) EM-Teilnahme gekämpft, letztlich verlor er aber wegen einer Knieblessur den Wettlauf gegen die Zeit.

"Das ist sehr traurig – vor allem für Zlatan, aber auch für uns", sagte der Cheftrainer des "Tre Kronor"-Teams, Janne Andersson. Er nominierte anstelle von Ibrahimovic einen gewissen Jordan Larsson (Spartak Moskau), der der Sohn von Henrik Larsson ist. Die Celtic-Legende hat 106 Länderspiele für Schweden absolviert, 37 Tore erzielt und am WM-Märchen 1994 (Platz drei) mitgeschrieben. (alex)

EURO-Gruppe E

SPANIEN

Teamchef: Luis Enrique

Bekannteste Spieler: Jordi Alba (FC Barcelona), Sergio Busquets (FC Barcelona), Thiago (FC Liverpool), Dani Olmo (RB Leipzig), Alvaro Morata (Juventus)

FIFA-Weltrangliste: 6

WM-Teilnahmen: 15

EM-Teilnahmen: 11

Größte Erfolge: Weltmeister 2010, Europameister 1964, 2008, 2012

SCHWEDEN

Teamchef: Janne Andersson

Bekannteste Spieler: Emil Forsberg (RB Leipzig), Victor Lindelöf (Manchester United), Dejan Kulusevski (Juventus)

FIFA-Weltrangliste: 18

WM-Teilnahmen: 12

EM-Teilnahmen: 7

Größte Erfolge: Vize-Weltmeister 1958, WM-Dritter 1950, 1994

POLEN

Teamchef: Paulo Sousa

Bekannteste Spieler: Robert Lewandowski (FC Bayern München), Arkadiusz Milik (Olympique Marseille), Wojciech Szczesny (Juventus), Piotr Zielinski (SSC Napoli)

FIFA-Weltrangliste: 21

WM-Teilnahmen: 8

EM-Teilnahmen: 4

Größte Erfolge: WM-Dritter 1974, 1982

SLOWAKEI

Teamchef: Stefan Tarkovic

Bekannteste Spieler: Marek Hamsik (IFK Göteborg), Vladimir Weiss (Slovan Bratislava), Ondrej Duda (1. FC Köln), Milan Skriniar (Inter Mailand)

FIFA-Weltrangliste: 40

WM-Teilnahme: 1

EM-Teilnahmen: 2

Größte Erfolge: WM-Achtelfinale 2010, EM-Achtelfinale 2016

Der Spielplan:

14. Juni: Polen – Slowakei

(St. Petersburg, 18 Uhr),

Spanien – Schweden

(Sevilla, 21 Uhr)

18. Juni: Schweden – Slowakei

(St. Petersburg, 15 Uhr)

19. Juni: Spanien – Polen

(Sevilla, 21 Uhr)

23. Juni: Slowakei – Spanien

(Sevilla, 18 Uhr),

Schweden – Polen

(St. Petersburg, 18 Uhr)