Causa Mbappe: Eiszeit zwischen Paris und Madrid

"Das ist ein Mangel an Respekt, den wir nicht tolerieren können. Das geht schon seit zwei Jahren so", sagte Leonardo und bezog sich auf Aussagen von Real-Chef Florentino Perez, der einen Transfer von Weltmeister Mbappe nach Madrid in der Zeitung "El Debate" angedeutet hatte. Die offensive Vorgangsweise missfällt vielen in Paris. "Im Jänner werden wir Neuigkeiten zu Mbappe haben. Wir hoffen, dass wir es bis zum 1. Jänner geregelt haben", hatte Perez gesagt, ehe er später beim Sender RMC Sport erklärte, dass seine Worte "falsch interpretiert" worden seien: "Was ich gesagt habe, ist, dass ich bis zum nächsten Jahr warten muss, um Nachrichten zu verkünden. Dies geschieht stets mit Respekt vor PSG, mit denen wir gute Beziehungen haben." Respekt sieht Leonardo nicht. "Kylian ist Spieler von Paris St. Germain, und der Verein will, dass dieses Verhältnis noch lange besteht."