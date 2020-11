Bierhoff spekuliert mit Löws Ablöse nach der EM

Eigentlich läuft der Vertrag des deutschen Fußball-Bundestrainers Joachim Löw bis zur WM 2022. Vor dem heutigen Duell um den Gruppensieg in der Nations League gegen Spanien in Sevilla (20.45 Uhr, ARD erhöhte DFB-Direktor Oliver Bierhoff allerdings den Druck auf den 60-Jährigen. "Den Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, gehe ich bis einschließlich der EM mit", sagte Bierhoff gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Am Ende des Tages müssen wir uns alle an Ergebnissen messen lassen. Das weiß Jogi auch."

Nach der verpatzen WM 2018 hatte Löw einen Umbruch vollzogen. Wegen mäßiger Leistungen des neuformierten Teams war er hart in der Kritik gestanden. Ausgerechnet, als seine Mannschaft wieder auf die Erfolgsspur fand, bereitete Bierhoff nun das Feld für Spekulationen. Mit dem nötigen Punkt in Spanien für den Einzug in das Finalturnier könnte sie der Weltmeister-Trainer 2014, seit 2006 im Amt, zumindest für ein paar Wochen verstummen lassen. "Wir wollen das Spiel gewinnen und nicht irgendwas verteidigen", sagte der Weltmeister-Trainer 2014. Der heutige Showdown ist ein echter Härtetest für die EM. Die Spanier blieben zuletzt drei Mal in Serie sieglos, jeweils auswärts. Daheim sind sie seit mehr als zwei Jahren unbesiegt.