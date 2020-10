Auch das gibt es: Liechtenstein blamiert sich im Weltfußball

Nicht so am Dienstag: Da spielte Liechtenstein in der Nations League gegen San Marino - und war der große Favorit. Und weil das Spiel in Vaduz torlos endete, geschah das äußerst Seltene: Liechtenstein hat sich in einem Länderspiel blamiert. Denn für San Marino war der Punkt das erste Erfolgserlebnis nach 40 Niederlagen in Serie.

Damals - vor sechs Jahren - gab es für den "Fußball-Zwerg" ein 0:0 in einem Heimspiel gegen Estland. Und noch etwas muss die Liechtensteiner schmerzen: Sie sind das erste Team, gegen das San Marino in seiner knapp 30-jährigen (offiziellen) Länderspielgeschichte auswärts kein Tor kassierte. In diesen drei Jahrzehnten hat San Marino im Übrigen nur sechs Mal nicht verloren - drei Mal gegen "Lieblingsgegner" Liechtenstein.