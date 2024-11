Zeigt Blau-Weiß wieder sein Top-Sechs-Gesicht?

Geht es nach der Tabellensituation in der Fußball-Bundesliga, sind die Rollen vor dem Auswärtsspiel des FC Blau-Weiß Linz am Sonntag (14.30 Uhr) bei Rapid Wien klar verteilt. Aber genau das ist die große Chance des Teams von Trainer Gerald Scheiblehner:

Speziell gegen die Top-Teams im Oberhaus haben die Königsblauen in dieser Saison immer besonders gute Figur gemacht. So wurden zwölf der bisherigen 17 gesammelten Punkte gegen Teams aus den aktuellen Top Sechs geholt. Auch am Sonntag will Blau-Weiß wieder sein Top-Sechs-Gesicht zeigen. Warum das Scheiblehner-Team als Außenseiter immer wieder gute Leistungen liefert? "Das ist leicht zu erklären: Weil sich Mannschaften wie wir, die nicht so spielstark sind, leichter tun, wenn sie umschalten können."

Ein Paradebeispiel dafür beobachtete er am Mittwoch beim Duell in der Champions League zwischen Sturm Graz und Girona in Klagenfurt: "Selbst Girona, ein Top-Team aus einer Top-Drei-Liga, hatte gegen ein kompaktes Sturm Graz Schwierigkeiten, fand kaum eine Torchance vor. Es kann also auch für solche Teams schwierig sein, Chancen herauszuspielen."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

