"Warum ist Blau-Weiß besser als der LASK?": Wenn Kinder die Fragen stellen

Wie oft wird trainiert? Wer ist der Beste im Fußballtennis? Wie lange ist Joao Luiz noch verletzt? Das waren einige der vielen Fragen, die gestern im überdurchschnittlich vollen Presseraum des Hofmann-Personal-Stadions gestellt wurden. Der FC Blau-Weiß Linz lud zur ersten Kinder-Pressekonferenz – viele junge Blau-Weiß-Fans folgten dem Aufruf ihres Lieblingsklubs.

Geschäftsführer Christoph Peschek, Trainer Gerald Scheiblehner sowie die Spieler Martin Moormann und Anderson stellten sich den Fragen der Wissbegierigen – und hatten sichtlich Spaß, als die Kids in die Journalistenrolle schlüpften. Was eigentlich die Aufgabe eines Geschäftsführers ist, sollte Peschek der jungen Runde erklären. "Das würde mich auch interessieren", setzte BW-Coach Scheiblehner mit einem Schmunzeln ein. Gewohnt humorvoll nahm er auch die Feststellung von BW-Anhängerin Hannah, dass Blau-Weiß Linz nach vier Spieltagen auf dem dritten Platz gelegen war: "Das haben wir mit der Niederlage in Klagenfurt wieder richtiggestellt, jetzt sind wir wieder Achter. Blau-Weiß wird wohl nicht mehr so oft Dritter sein, außer vielleicht nächstes Jahr, wenn wir voll angreifen." Sein Spieler Moormann hackte ein: "Also ich wäre lieber am Saisonende Dritter als jetzt."

Die kleinsten BW-Fans schlüpften in die Journalisten-Rolle Bild: BW Linz

"Wir sind der coolere Verein"

Und natürlich war auch bei den Kleinsten das kommende Linzer Derby Thema. "Warum ist Blau-Weiß besser als der LASK?", wollte die siebenjährige Amelie wissen. Und anders als bei einer normalen Pressekonferenz trauten sich die Anwesenden gestern nicht, die Frage mit einem typischen Stehsatz zu beantworten. "Weil wir der coolere Verein sind", sagte Scheiblehner. Und weiter: "Sportlich können wir vielleicht noch nicht ganz mithalten, der LASK hat auch mehr Geld. Aber darum geht es im Leben nicht immer. Alle, die bei Blau-Weiß sind, fühlen sich wohl. Wenn man es sich aussuchen kann, wohin man geht, dann würde ich Blau-Weiß nehmen. Das ist aber nur meine Meinung."

Selbst über den Trainerwechsel des Stadtrivalen war ein Jungfan des Stahlstadtklubs bestens informiert – ob das ein Vorteil oder ein Nachteil für Blau-Weiß sei? "Ein Vorteil nicht, weil Markus Schopp ein Toptrainer ist", antwortete Scheiblehner. Trotzdem hatte seine Mannschaft bereits bewiesen, gegen nominell stärkere Teams bestehen zu können. Verteidiger Moormann sagte zu seinem Derby-Tipp: "Ob 1:0 oder 5:4, Hauptsache, wir gewinnen."

