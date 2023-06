 Blau-weiße Titelparty geht auf Mallorca weiter

Mit dem Abpfiff der Partie gegen die Amateure von Sturm Graz (2:1) am Sonntagnachmittag begann beim FC Blau-Weiß Linz ein echter Party-Marathon: Per Bus ging es nach der Partie für den frischgebackenen Bundesliga-Aufsteiger vom Hofmann-Personal-Stadion in die Linzer Innenstadt, wo das Lokal "Rox" eigens für die Linzer Meisterkicker reserviert wurde. Als einer der letzten ging Geschäftsführer Christoph Peschek nach Hause: "Als Geschäftsführer habe ich natürlich eine gewisse Sorgfaltspflicht, habe daher den Schlussdienst übernommen. Am heutigen blau-weißen Montag war dann aber Regeneration angesagt."

Für den Großteil der Kicker der Blau-Weißen sowie das Betreuerteam gab es hingegen keine Zeit zum Verschnaufen: Sie hoben heute prakrisch volley von Salzburg Richtung Spanien ab, wo auf Mallorca die blau-weiße Titelparty weitergeht. "Wir werden drei Tage durchfeiern", sagte Coach Gerald Scheiblehner – und korrigierte sich im nächsten Satz gleich selbst: "Unsere Kicker haben auch beim Feiern langen Atem, haben durchgemacht. Für mich ist sich das nicht ausgegangen." In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden die Flüge gebucht, am Donnerstag geht es für die meisterliche Abordnung wieder retour.

Nur Neo-Sportchef Christoph Schösswendter bricht die Zelte früher ab: Der 34-Jährige beendet bereits am morgigen Dienstag den Party-Marathon – mit gutem Grund: Auf den Nachfolger von Tino Wawra wartet in den kommenden Wochen viel Arbeit: Er muss eine bundesligataugliche Mannschaft zusammenstellen. Bei Paul Mensah und Julian Gölles war es relativ einfach: Ihre Verträge haben sich durch den Aufstieg automatisch verlängert. Fally Mayulu (Rapid) und Co-Trainer Ernö Doma (Ex-Edelweiss-Coach Ronald Riepl ist als Ersatz im Gespräch) werden den Klub fix verlassen, auch bei Matthias Seidl steht ein Transfer zu Sturm Graz bevor. Scheiblehner: "Es ist noch nicht unter Dach und Fach, aber wir gehen davon aus, dass er uns verlassen wird. Wir wollen unseren Weg weitergehen und Spieler mit Qualität verpflichten." Mit einem Budget von rund sechs Millionen Euro ruft Blau-Weiß den Klassenerhalt als großes Ziel aus.

Steyr: Madlener-Aus besiegelt

Während die Linzer in das Oberhaus aufsteigen, muss Vorwärts Steyr nach fünf Jahren wieder den Gang in die Regionalliga antreten. Der sportliche Abstieg wird auch weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen: Der Klub wird zum Amateurbetrieb zurückkehren. Ein Profibetrieb gehe sich in der aktuellen Situation aus finanziellen Gründen nicht mehr aus. Eine weitere Entscheidung wird der Klub ebenfalls treffen: Bei einer der Vorstandssitzungen dürfte das Aus von Trainer Daniel Madlener besiegelt werden.

