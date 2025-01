Blau-Weiß-Stürmer wechselt leihweise nach Deutschland

Wovon die OÖN bereits am gestrigen Donnerstag berichtet hatten, wurde heute offiziell gemacht: Der 23-jährige Stürmer, der seit Sommer 2024 bereits an den polnischen Zweitligisten LKS Lodz verliehen war, wechselt mit sofortiger Wirkung bis zum Ende der Saison leihweise zum deutschen Drittligisten.

„Nachdem die bisherige Leihe von Stefan für alle Seiten sehr zufriedenstellend verlaufen ist, bietet sich nach dem erfolgreichen Herbst nun die Möglichkeit für ihn, das erste Mal in Deutschland aktiv zu werden. Beim 1. FC Saarbrücken hat Stefan nicht nur die Chance, sich weiterzuentwickeln und auf einem neuen Markt zu präsentieren, sondern auch in einem Klub mitzuwirken, welcher um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielt. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und vor allem eine verletzungsfreie Zeit", sagt Christoph Schößwendter, Sportdirektor des FC Blau-Weiß Linz.

Mehr zum Thema FC Blau-Weiß Linz Blau-weißes Juwel Bakatukanda pfeift nicht nur in Linz auf den Karneval LINZ. Der 20-Jährige will sich in der Stahlstadt auch für seinen Stammklub 1. FC Köln empfehlen. Blau-weißes Juwel Bakatukanda pfeift nicht nur in Linz auf den Karneval

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.