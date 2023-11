"Zusammenhalt": Kanzler in Bad Schallerbach

Vor rund 1000 VP-Gemeindefunktionären betonten er und Landeshauptmann Thomas Stelzer, wie wichtig gerade in multiplen Krisen der gesellschaftliche Zusammenhalt sei. "In Zeiten, in denen manche glauben, Hass, Hetze und Niedertracht säen zu können, ist dieser Zusammenhalt wichtiger denn je", sagte Nehammer.

Kickls "gefährliche Rhetorik"

Eine besondere Verantwortung komme Politikern zu, sagte Stelzer. "Das ist mein Anspruch." Man werde daher weiter "klar aufzeigen", wenn "Politiker wie Herbert Kickl" mit gefährlicher Rhetorik versuchen würden, das Land zu spalten.

Das Kommunalpolitische Forum wird heute fortgesetzt. "Bürgermeister und Gemeindefunktionäre seien gerade in diesen Zeiten auch Hoffnungsträger", sagte VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger. "Sie sind der Garant für Zusammenhalt und Miteinander."

